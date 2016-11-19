Никитин: «Выбирая между второй Бундеслигой, Чемпиошипом и РФПЛ, выбор будет не в пользу последней»

Защитник «Уфы» Алексей Никитин признался, что ему хочется попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. По словам игрока, даже вторая немецкая Бундеслига и Чемпионшип привлекают его больше, нежели РФПЛ.

«Стыдно называть команды, которые импонируют, потому что они точно не захотят приобретать. Ситуация, когда у нас никто не играет в Европе, она на самом деле справедлива. Многие молодые ребята сейчас и в Чехию, и в Португалию уезжают.

Самому хотелось бы, не претендую на топ-чемпионаты, во вторую Бундеслигу Германии или Чемпионшип, хотя бы попробовать. Предпочту эти чемпионаты нашему. Понятно, что в основных чемпионатах уровень выше, чем в российской Премьер-лиге. Если будут варианты, рассмотрю. Игра за границей – цель спортсмена», – сказал Никитин.