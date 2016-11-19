Мутко: «Еременко – взрослый человек, сам выбирает, как ему жить»

Вице-премьер России по спорту и глава РФС Виталий Мутко считает, что своим поступком хавбек ЦСКА Роман Еременко подвел не только себя, но и свой клуб и футбол в целом. При этом руководитель отметил, что игрок сборной Финляндии – взрослый человек, который знает, что делает и сам выбирает, как ему жить. Напомним, 18 ноября Еременко был отстранен УЕФА на два года от футбола в связи с обнаружением в его крови кокаина и его метаболитов.

«Ситуация очень негативная, плохая, бьющая по имиджу спортсменов. Что сейчас может сказать руководство ЦСКА, если человек и себя, и свой клуб, и футбол, и спорт в целом подвел? Но ЦСКА – наш российский клуб, и мы всегда старались его поддерживать, и будем поддерживать дальше. Что же касается Еременко, все взрослые люди – знают, что делают, сами выбирают, как им жить», – подчеркнул Мутко.