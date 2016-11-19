Симеоне: «Мне повезло, что в моей команде есть Гризманн»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз с восторгом отозвался о форварде своей команды Антуане Гризманне.

«Я считаю, что мне просто повезло, так как в моем распоряжении есть футболист, который всегда хочет прогрессировать. Гризманн обладает большим талантом и понимает то, что ему говорят», — сказал специалист.

Напомним, что сегодня, 19 ноября, в рамках 12-го тура Примеры состоится мадридское дерби. Есть информация, что Гризманн успел восстановиться после травмы и сможет помочь своей команде в игре против «Реала».