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    ФНЛ. «Спартак-2» четырежды поразил ворота «Сокола», «Мордовия» уступила «СКА-Хабаровску»

    В матче 23-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» в гостях крупно обыграл «Сокол», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дублями в составе красно-белых отметились Артем Федчук и Георгий Мелкадзе.

    В другой встрече игрового дня «Мордовия» на своем поле со счетом 0:2 уступила «СКА-Хабаровску».

    Первенство ФНЛ. 23-й тур

    Мордовия (Саранск) – СКА-Хабаровск – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Удалый, 9; 0:2 – Лескано, 14.

    Сокол (Саратов) – Спартак-2 (Москва) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Федчук, 18; 0:2 – Мелкадзе, 67; 0:3 – Мелкадзе, 74; 0:4 – Федчук, 80.

    Удаление: Семенов, 64 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 16:54
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