Симеоне: «Раньше мы были хуже «Реала», но теперь играем на одном с ними уровне»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне накануне матча 12-го тура Примеры против «Реала» прокомментировал беспроигрышную серию своей команды в мадридском дерби, длящуюся шесть встреч.

«Атлетико» изменил тренд. Это правда, что раньше мы были хуже «Реала», но сейчас мы выступаем на одном с ними уровне.

Нам известны сильные и слабые стороны «Реала». Мы знаем, как контролировать свои эмоции, быть едиными, потому что мы точно понимаем, чего хотим от этого матча. Надеюсь, публика будет такой же, как обычно, ведь нам нужен 12-й человек.

Гризманн в порядке. Сегодня он снова проходил процедуры, но все хорошо», – сказал Симеоне.

Матч «Атлетико» – «Реал» состоится в субботу, 19 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.