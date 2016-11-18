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    Онопко пожелал Еременко не падать духом и держаться

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал ситуацию вокруг двухлетней дисквалификации Романа Еременко за употребление кокаина.

    «Честно, мне по-человечески жалко Романа, это большая потеря для нашего клуба. Два года – очень большой срок. Хочу пожелать, чтобы он не падал духом, держался. Мне кажется, еще можно вернуться в футбол после двух лет. Если честно, я лично думал, что обойдется и накажут максимум на полгода. Мы обсуждали это в нашем тренерском кругу и надеялись на лучший исход, что обойдется шестью месяцами, но увы», – сказал Онопко.

    Также тренер ответил на вопрос, было ли употребление наркотика халатностью или случайностью.

    «Мне сложно судить, Рома – взрослый человек. Все мы люди, и у всех у нас есть слабости и какие-то моменты, когда человек поддается им. Мне лично просто жалко, что мы потеряли на два года такого хорошего игрока и человека».

    Источник: ТАСС

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    18.11.2016 23:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +34

      15426378s 21 ноября 2016, 15:24

      отец двоих малолетних деток, ну какая случайность, а еще тренер.

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 19 ноября 2016, 06:27

      "Законодательством ряда стран за производство и распространение наркотиков предусмотрена смертная казнь: это Китай, Иран, Ирак, Пакистан, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бруней, Оман, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Северная Корея, Зимбабве.

      В бывших английских колониях, как правило, применяется повешение, в бывших французских колониях - расстрел. В странах шариата, например в Саудовской Аравии, осуждённым отрубают голову."- Повезло Роме, что не в Китае играет.

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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 19 ноября 2016, 01:54

      Держись Рома, новая партия кокса уже в пути

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 ноября 2016, 00:42

      Может, ему сразу поехать привыкать к климату Колумбии?

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 ноября 2016, 23:45

      С человеческой точки зрения поддержка Ерёменко тренерским штабом ЦСКА понятна. Но с профессиональной? Именно они в первую очередь должны контролировать состояние своих игроков, или им наплевать какие они-пьяные , обкуренные , обнюханные , с будуна-лишь бы вышли на поле?

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 18 ноября 2016, 23:26

      Просто кокса больше нет...Ну ты держись там))))

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