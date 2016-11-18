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    Данильянц: «Игра получилась миролюбивой»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениям после матча 14-го тура РПФЛ против «Рубина» (0:0).

    – Игра получилось миролюбивой. В ходе матче мы владели инициативой и столкнулись с глубокой обороной соперника. Казалось, что мы играем дома, а не в гостях. Создали моменты, но не смогли их реализовать. Ничья – это все равно результат. Двигаемся дальше.

    – Известно ли вам о событиях, которые происходили в отеле? Как они повлияли на игру?

    – Об этом я ничего не знаю, – сказал Данильянц.

    Источник: ФК «Ростов»

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    18.11.2016 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1297

      compka 18 ноября 2016, 23:44

      неплохой результат на выезде перед игрой с Баварией

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