Каррера заявил, что постоянно находится в контакте с Конте

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что постоянно поддерживает связь с рулевым «Челси» Антонио Конте. Напомним, оба специалиста в одно время входили в тренерский штаб туринского «Ювентуса» и сборной Италии.

«Мы постоянно созваниваемся с Антонио и обсуждаем с ним тренерскую работу в чужих для нас странах. Мы говорим о тех проблемах, которые есть у нас в чужих культурах. Мне нравится в России, нравится снег, я легко переношу холод и рад, что возглавляю такую команду, как «Спартак», – сказал Каррера.

После 13-ти туров красно-белые возглавляют таблицу РФПЛ.