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Цакташ: «В России мало хороших русских игроков»

18 ноября 2016, 11:18
6

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ не смог четко ответить на вопрос о целесообразности лимита на легионеров в России с точки зрения иностранного игрока.

«Знаете, на самом деле меня очень удивляет, что у вас такая большая страна, так много жителей, но так мало футболистов. Чувствуется, что у всех есть желание, чтобы хороших русских игроков было больше, но при этом их все равно мало.

Не знаю, идет ли лимит на пользу российскому футболу. Я боюсь кого-то обидеть, мне сложно оценивать ваших нынешних игроков. Но очень показательно, что в Европе сейчас вообще нет русских игроков, хотя раньше их было много. Теперь просто не хватает русских игроков такого уровня», – считает Цакташ.

В текущем сезоне Цакташ провел в составе «Рубина» в Премьер-лиге шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Цакташ Мийо
Комментарии (6)
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алекс88
1479457328
Прям глаза всем открыл...а мы то и не знали что игроков у нас нет нормальных
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aurora5858
1479458548
Не верю . Что в ФНЛ и региональных лигах нет ребят. Просто нет системы подготовки и доводки их до уровня. Поэтому покупают сомнительных хорватов -цакташей.
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slavikil
1479461051
Вы просто посмотрите на игру молодёжного состава ЦСКА в лиге чемпионов и скажите , что у нас нет игроков. Я повторяю, если не вкладывать в детский футбол, то мы всегда будем: проигрывать кому попало, покупать посредственных игроков из-за границы и при этом некоторые футболёры будут утверждать, что у нас нет будущего. Вы просто посмотрите на золушку Исландия. А у них вообще шла речь о вырождении нации. Вот так вот, главное надо делать, а не пиздеть, что у нас всё плохо.
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Garrincha58
1479467828
Россия огромная страна, но не футбольная!Даже в СССР большая часть приличных игроков из стран СНГ, а сейчас они сами по себе мы сами с деньгами, а толку нет потому что все деньги на ветер и на зарплаты игрочишкам типа Дзюбы и Кокориным вот таких у нас очень много даже переизбыток и поэтому лимит только усугубляет ситуацию а еще футболом руководят дилетанты мутки и К
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Chernyi Lis
1479474176
Хлыстом по луже.
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