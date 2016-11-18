Цакташ: «В России мало хороших русских игроков»

Полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ не смог четко ответить на вопрос о целесообразности лимита на легионеров в России с точки зрения иностранного игрока.

«Знаете, на самом деле меня очень удивляет, что у вас такая большая страна, так много жителей, но так мало футболистов. Чувствуется, что у всех есть желание, чтобы хороших русских игроков было больше, но при этом их все равно мало.

Не знаю, идет ли лимит на пользу российскому футболу. Я боюсь кого-то обидеть, мне сложно оценивать ваших нынешних игроков. Но очень показательно, что в Европе сейчас вообще нет русских игроков, хотя раньше их было много. Теперь просто не хватает русских игроков такого уровня», – считает Цакташ.

В текущем сезоне Цакташ провел в составе «Рубина» в Премьер-лиге шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.