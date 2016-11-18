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    УЕФА отправит данные по Еременко в ЦСКА, а затем опубликует на своем сайте

    В пятницу, 18 ноября, УЕФА должен огласить свое решение по делу полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко, который был отстранен от футбола более чем на месяц. Сама процедура будет выглядеть следующим образом: вердикт дисциплинарного комитета сначала передадут в ЦСКА и только после этого опубликуют на официальном сайте организации.

    Напомним, что Еременко был отстранен от футбола на месяц 7 октября. Позже дисквалификация была продлена до 10 ноября. На данный момент причина этого официально не названа. По данным СМИ, ею могло послужить обнаружение в организме футболиста запрещенных веществ или нарушение процедуры допинг-теста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.11.2016 09:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 18 ноября 2016, 12:44

      похоже нарежут ерёме по полной

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 18 ноября 2016, 11:31

      заебали в шпионов играть!!!! скажите уже какой результат

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 18 ноября 2016, 11:02

      Если допинг, то хана! Как минимум год дадут!

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 ноября 2016, 09:34

      Неужели наконец-то определились?!

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > rubinovyi2 18 ноября 2016, 10:21

      Не, это они определились, что пора уже определиться с решением.

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