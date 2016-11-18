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«Бавария» опровергла информацию о продлении контракта с Рибери

18 ноября 2016, 01:27
3

Мюнхенская «Бавария» выступила с официальным заявлением, в котором говорится, что информация о продлении контракта с полузащитником Франком Рибери не соответствует действительности. Напомним, ранее сообщалось, что француз продлил контракт с немцами до 2018 года.

«Ежедневно о нашем клубе пишется масса новостей. При помощи социальных сетей они распространяются с сумасшедшей скоростью. Иногда эти новости даже близко не соответствуют действительности и являются ничем иным, как «утками». Поэтому мы хотим открыть рубрику «Утка дня», чтобы время от времени отдавать должное таким новостям в рамках этой рубрики, тем самым правильно информируя наших болельщиков. Информация о том, что Рибери продлил контракт до 2018 года, не соответствует действительности», – говорится в заявлении пресс-службы мюнхенского клуба.

Источник: ФК «Бавария»
Германия. Бундеслига Бавария Рибери Франк
Комментарии (3)
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dimon2602
1479445716
Да уже даже в новостях показали что подписал
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семенчик
1479446309
Жаль
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