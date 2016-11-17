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    Семин считает хорошей идеей возвращение Измайлова в «Локомотив»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о возможности возвращения в стан железнодоржников полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова. По мнению Семина, 34-летний футболист по-прежнему не исчерпал себя.

    «Хорошая идея, вовсе не сумасшедшая. Измайлов не исчерпал себя, он по-прежнему отличный игрок. Но Марат же на контракте в «Краснодаре»… А сомнений в его высочайшем уровне нет. Игрока с такой техникой, после Черенкова, в России не было», – сказал специалист.

    Напомним, футболист выступал за «Локомотив» с 2000 по 2008 год.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.11.2016 23:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1171

      Argon 19 ноября 2016, 22:49

      Видел его на поле с Оренбургом. Носился похлеще молодых и оставлял хорошее впечатление. По телеку всего этого не видно

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 ноября 2016, 09:10

      Измайлов еще молодым даст фору...

      1
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 18 ноября 2016, 10:16

      Черенков был легендой Спартака, а Измайлов кто? Если Азербайджанская Габала не реанимировала бы его, то уже закончил бы карьеру. Не профессиональное сравнение Семина.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 ноября 2016, 09:16

      Ага, ещё Ленина верните к власти...
      Да, Измайлов на контракте, но это всё! Ничего он не показывает в "Краснодаре"...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 18 ноября 2016, 06:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Семин конечно оч. хороший тренер, знает что делать, но сравнивать Измайлова с Черенковым слишком опрометчиво))) Черенков это легенда!

      -4
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > franck_ribery 18 ноября 2016, 14:15

      Причём тут легенда или не легенда? Сёмин говорит о том, что по технике обращения с мячом и мышлению на поле Измайлов сопоставим с Черенковым, а то что карьера сложилась по разному это уже совсем другая история. Хотя бы потому, что жили эти игроки в разные эпохи, прошедшее время это про Черенкова, царствие ему небесное. У Измайлова и сейчас нет конкурентов на поле по указанным выше показателям, очень буду рад возвращению Марата в Локо!

      3
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 ноября 2016, 04:47

      было бы неплохо!

      0
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