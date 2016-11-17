Болельщики впервые поднялись на трибуны стадиона «Волгоград-Арена»

Специалист по безопасности и работе с болельщиками «Ротор-Волгоград» Виктор Ляхов заявил, что поклонники футбола впервые побывали на стройплощадке стадиона «Волгоград-Арена», который строится к ЧМ-2018, поднялись на трибуны и даже порепетировали кричалки.

«Впервые болельщики клуба «Ротор-Волгоград» поднялись на трибуны стадиона с флагами России и спортивными атрибутами и уже сегодня попытались ощутить атмосферу предстоящего футбольного праздника. Они «опробовали» места на трибунах, порепетировали футбольные кричалки, сделали памятные фотографии и в качестве сувениров получили плакаты города-организатора ЧМ-2018», – заявил Ляхов.

Отметим, что после завершения ЧМ-2018 стадион станет базой волгоградского клуба.