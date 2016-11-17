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  • Болельщики впервые поднялись на трибуны стадиона «Волгоград-Арена»

Болельщики впервые поднялись на трибуны стадиона «Волгоград-Арена»

17 ноября 2016, 22:06
3

Специалист по безопасности и работе с болельщиками «Ротор-Волгоград» Виктор Ляхов заявил, что поклонники футбола впервые побывали на стройплощадке стадиона «Волгоград-Арена», который строится к ЧМ-2018, поднялись на трибуны и даже порепетировали кричалки.

«Впервые болельщики клуба «Ротор-Волгоград» поднялись на трибуны стадиона с флагами России и спортивными атрибутами и уже сегодня попытались ощутить атмосферу предстоящего футбольного праздника. Они «опробовали» места на трибунах, порепетировали футбольные кричалки, сделали памятные фотографии и в качестве сувениров получили плакаты города-организатора ЧМ-2018», – заявил Ляхов.

Отметим, что после завершения ЧМ-2018 стадион станет базой волгоградского клуба.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Ротор
Комментарии (3)
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Shaft
1479421903
Клуба нет, а стадион есть. Замечательно
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WhiteEgon
1479446563
Проведут ЧМ, а потом рынок на стадионе откроют и концерты пару раз в год проводить будут!
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