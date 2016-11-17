Неймар пытается уговорить Коутиньо на переход в «Барселону»

Форвард «Барселоны» Неймар хочет видеть в команде своего соотечественника полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо, передает UOL Esporte.

Сообщается, что во время пребывания в сборной Бразилии Неймар говорил с Коутиньо о возможности его перехода в каталонский клуб. Сам футболист не против переезда в Испанию.

Однако официальных предложений по этому поводу пока нет. Также отмечается, что «Ливерпуль» не хочет расставаться с игроком, и «Барселоне» будет трудно его заполучить.