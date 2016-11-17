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    Юрист Азмуна: «ФИФА завершила прием документов по делу Сердара»

    Юрист форварда «Ростова» Сердара Азмуна Михаил Прокопец прокомментировал решение руководства «Рубина» подать заявление в Следственный комитет на предмет проверки факта использования трудового договора игрока с дончанами. Напомним, что в казанском клубе считают его поддельным.

    «Производство закрыто, никакие документы больше не принимаются. Даже если «Рубин» пришлет заявление из полиции, этот документ не будет принят.

    В благоприятном случае заседание ФИФА по этому делу состоится в конце декабря — начале января», — сказал Прокопец.

    Источник: ТАСС

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    17.11.2016 08:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +111

      Jaguar58 17 ноября 2016, 09:11

      не понимаю наш российский футбол , как можно перейти в другой клуб , при этом клуб владеющий правами на него не давал согласия и не получить деньги за переход !как ?

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > Jaguar58 17 ноября 2016, 10:57

      так зачем согласие клуба если есть пункт в контракте с отступными ?
      Насчет, того что Ростов не заплатил эти отступные Рубин не жаловался.
      Они только жалуются, что два миллиона это мало за такого игрока.

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