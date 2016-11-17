Менхенгладбахская «Боруссия» не будет увольнять Шуберта

Руководство «Боруссии» М не будет увольнять Андре Шуберта с должности главного тренера команды. Такое заявление сделал спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль.

«Это уже извращение, когда мы ведем разговоры о том, должен ли быть уволен тренер. Речь идет о специалисте, который за 10 месяцев вывел команду с последнего места в зону Лиги чемпионов. Я нахожу такую ограниченность во взглядах опасной. «Боруссия» вышла в 1/8 финала Кубка Германии и идет на третьем месте в своей группе в Лиге чемпионов. Все это забывается», – сказал он в интервью Sport Bild.

Напомним, что сейчас «Боруссия» занимает 11-е место в Бундеслиге.