ЦСКА предложит Березуцким, Тошичу и Щенникову пойти на понижение зарплаты

ЦСКА этой зимой намерен сократить заработную плату сразу нескольким игрокам. Сообщается, что армейский клуб планирует предложить братьям Березуцким, а также Зорану Тошичу и Георгию Щенникову новые контракты на более скромных финансовых условиях.

Основная причина – серьезные финансовые трудности, с которыми столкнулся ЦСКА. Отмечается, что футболисты команды не получают зарплату на протяжении двух месяцев.

Также до сих пор непонятно, останется ли в клубе Сергей Игнашевич, контракт которого с красно-синими истекает летом 2017 года.