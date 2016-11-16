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  • ЦСКА предложит Березуцким, Тошичу и Щенникову пойти на понижение зарплаты

ЦСКА предложит Березуцким, Тошичу и Щенникову пойти на понижение зарплаты

16 ноября 2016, 18:57
19

ЦСКА этой зимой намерен сократить заработную плату сразу нескольким игрокам. Сообщается, что армейский клуб планирует предложить братьям Березуцким, а также Зорану Тошичу и Георгию Щенникову новые контракты на более скромных финансовых условиях.

Основная причина – серьезные финансовые трудности, с которыми столкнулся ЦСКА. Отмечается, что футболисты команды не получают зарплату на протяжении двух месяцев.

Также до сих пор непонятно, останется ли в клубе Сергей Игнашевич, контракт которого с красно-синими истекает летом 2017 года.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Щенников Георгий Тошич Зоран
Комментарии (19)
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kimi2005
1479312632
Походу надвигается хана
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Фан666
1479312848
Тошич нормальный парень, а с остальными можно вообще распрощаться
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kotmyshka
1479313188
Не мешало бы пересмотреть з/п и остальным игрокам (и не только ЦСКА).
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Каратель помойников
1479315378
за овёс играть будут)))
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007abdul007
1479316669
не читайте статьи от лайфа, желтуха желтухой
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Mi6
1479317458
где слуцкер в списке?
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Pro100Kid
1479318680
ЦСКА предложит Игнашевичу и Березуцким пойти на пенсию)Так новость звучала бы хоть веселее.
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15426378s
1479319674
вот Траорэ надо посадить на овес, от него пользы ну никакой.
Ответить
APchelov
1479320917
Новый тренд в российском футболе - кто меньше даст )
Ответить
super.zenitchik
1479331854
В следующем году кони в ФНЛ заявятся. Там подешевле.
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