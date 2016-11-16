Бузникин: «Спартак» сыграет с «Амкаром» без Промеса и Зе Луиша. Думаю, матч завершится вничью»

Бывший нападающий «Спартака» Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Амкаром».

«Спартаку» предстоит сыграть с «Амкаром» без Промеса и Зе Луиша. Конечно, отсутствие этих футболистов может негативно сказаться на результатах встречи, так как они являются ключевыми игроками. Для красно-белых это весомая потеря. Заменить Зе Луиша смогут Мельгарехо или Попов.

К тому же «Амкар» – крепкая команда. Матч будет нелегким. Думаю, что эта встреча даже может завершиться вничью», – заявил Бузникин.