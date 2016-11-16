ЦСКА не будет продлевать соглашение с Ионовым

Полузащитник Алексей Ионов по окончании сезона вернется в расположение «Динамо», так как в ЦСКА не рассматривают вариант продления арендного соглашения. Напомним, что аренда рассчитана до лета 2017 года. Руководство ЦСКА считает нецелесообразным приобретение Ионова в условиях не слишком благоприятной экономической ситуации в клубе. Кроме того, они разочарованы уровнем выступлений футболиста в текущем сезоне.

В Премьер-лиге Ионов провел за ЦСКА 13 матчей, в которых отметился лишь желтой карточкой.