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ЦСКА не будет продлевать соглашение с Ионовым

16 ноября 2016, 07:11
28

Полузащитник Алексей Ионов по окончании сезона вернется в расположение «Динамо», так как в ЦСКА не рассматривают вариант продления арендного соглашения. Напомним, что аренда рассчитана до лета 2017 года. Руководство ЦСКА считает нецелесообразным приобретение Ионова в условиях не слишком благоприятной экономической ситуации в клубе. Кроме того, они разочарованы уровнем выступлений футболиста в текущем сезоне.

В Премьер-лиге Ионов провел за ЦСКА 13 матчей, в которых отметился лишь желтой карточкой.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Ионов Алексей
Комментарии (28)
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Garrincha58
1479276750
игрочишко
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Dgad
1479276943
Лучше бы Панченко шанс дали
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ASG
1479277279
А за Кубань феерил) как же деньги людей портят
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Фан666
1479278162
Ионов деградирует, правильное решение ЦСКА
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Sergej-74
1479279944
А нужен ли он нам
Ответить
Dobroe Teplo za CSKA
1479280150
Динамо поднасрал, а теперь и нам, гнать его в первую лигу.
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Виталич
1479280757
а зачем брали? неужели не знали,что игрок дерьмовый..
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NEMETSRUS
1479282848
все правильно ионов ваще никокой
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Boniel+
1479284016
В месте с Ионовым нужно выгонять :Тошича,Головина,Траоре,Цауню,Миланова,Щенникова и братьев с Игнашевичем!!!И начинать с чистого листа.Будет трудно,но терпеть этих неучей ещё хуже.И,конечно,не забыть "великого",хотя этот сам уйдёт в "чиновники",Мутко уже место приготовил.Слуцкий сам сбежит!!!???
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Den Bull
1479296057
Кони скоро в ФНЛ)))
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