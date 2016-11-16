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    Защитник «Амкара» заинтересовал руководство «Терека»

    Руководство «Терека» заинтересовано в приглашении в свою команду защитника «Амкара» Николая Зайцева. За этим футболистом в Грозном следят продолжительное время. 27-летний игрок должен укрепить центр обороны, так как к другому защитнику команды, Андрею Семенову, постоянно возникает интерес со стороны команд Премьер-лиги. По результатам текущего сезона в «Тереке» рассчитывают на попадание команды в еврокубки, и им необходимо усиление, в том числе в оборонительной линии.

    Зайцев провел в составе пермского клуба 40 матчей, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт игрока с «Амкаром» рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Известия

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    16.11.2016 06:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      barbardir 16 ноября 2016, 14:12

      Нахуй идите, но. И Семенова нашего вам хватит

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