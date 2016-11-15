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Чалов: «Больше всего хотел бы забить «Спартаку»

15 ноября 2016, 17:09
7

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил о готовности сменить амплуа на поле, если это потребуется. При этом футболист признал, что пока не готов провести все 90 минут в составе основной команды армейцев.

«Я сейчас и так максимально мотивирован, поэтому никакая дополнительная мотивация не требуется. Мне ближе позиция центрфорварда, потому что я там играл и в школе, и в дубле, и в сборных. Но я могу перестроиться, если это нужно. Думаю, что все 90 минут отыграть на уровне основного состав мне пока тяжеловато.

В чьи ворота хотел бы забить больше всего? Из российских команд — «Спартаку». А вообще не выделяю какие-то команды и вратарей, забить хочется всем», – заявил Чалов.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Чалов Федор
Комментарии (7)
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ATECH71
1479221325
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100% Спартака
1479221938
Федя это беееесполезно...
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Dobroe Teplo za CSKA
1479232391
Красавчег, мы не против!
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Диктор
1479232807
Ну Спартаку-это мечта многих плебеев.
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VVM1964
1479233020
ХОТЕТЬ ТО ОН МОЖЕТ И ХОЧЕТ , ДА КТО ЖЕ ЕМУ ДАСТ .
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Пастырь
1479234595
Если спросить дубль Спартака, то 99% из них хотят забить ЦСКА, все предсказуемо.
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baddy
1479261586
Надо же, этот клоун в школе нападающего играл. Ну тогда забьет наверно в FIFA виртуально.
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