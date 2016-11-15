Чалов: «Больше всего хотел бы забить «Спартаку»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил о готовности сменить амплуа на поле, если это потребуется. При этом футболист признал, что пока не готов провести все 90 минут в составе основной команды армейцев.

«Я сейчас и так максимально мотивирован, поэтому никакая дополнительная мотивация не требуется. Мне ближе позиция центрфорварда, потому что я там играл и в школе, и в дубле, и в сборных. Но я могу перестроиться, если это нужно. Думаю, что все 90 минут отыграть на уровне основного состав мне пока тяжеловато.

В чьи ворота хотел бы забить больше всего? Из российских команд — «Спартаку». А вообще не выделяю какие-то команды и вратарей, забить хочется всем», – заявил Чалов.