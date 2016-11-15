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    Григорий Иванов: «Если до 10 января Скрипченко не заплатит, «Урал» обратится в РФС»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил о готовности клуба через Палату по разрешению споров добиться от бывшего главного тренера команды Вадима Скрипченко выплаты компенсации за досрочное расторжение контракта не по вине клуба.

    «Ничего не изменилось. Мы будем обращаться в Палату по разрешению споров, но сможем сделать это только спустя два месяца. Все это время он может добровольно выплатить деньги, которые должен клубу. Об этом написано в его контракте. Если не заплатит до 10 января, будем обращаться в Палату по разрешению споров. И хватит обращаться ко мне по поводу Вадима Скрипченко, я такого человека не знаю», – заявил Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2016 16:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 15 ноября 2016, 18:17

      Все началось!!понеслось !!!зачем грязное белье выносить на суд общественности,ведь можно все по любоано решить???глупо как то

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 15 ноября 2016, 17:44

      Ничего личного - просто бизнес.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 ноября 2016, 17:42

      А необычная ситуация. Обычно тренеры трясут деньги с клуба за досрочное расторжение, а тут наоборот. Кстати а там Петреску Кубань что-то выплатила или тоже будут судиться?

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 15 ноября 2016, 17:17

      Как бы он не обиделся и не открылась новая история о договорняке в РФС с Тереком :D:D:D

      -1
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      Рейтинг: +176

      gencha19 15 ноября 2016, 17:11

      Никакой чести ни совести. Бабки в этой грёбаной стране всё.

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > gencha19 16 ноября 2016, 10:34

      К сожалению ты прав.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 15 ноября 2016, 16:53

      Всё верно

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      Рейтинг: +107

      nikita08 15 ноября 2016, 16:52

      Абиженка

      -2
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 ноября 2016, 16:30

      На принцип пошёл.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Alek7183 15 ноября 2016, 18:20

      да какой нафиг принцип... обидели ребеночка просто... это же видно

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