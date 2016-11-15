Игроки «Волги» обратились к губернатору с просьбой помочь погасить долги

Бывшие игроки нижегородской «Волги» обратились к правительству Нижегородской области помочь им в требовании погасить задолженности по зарплатам. Футболисты направили губернатору области Валерию Шанцеву соответствующее письмо.

«Уважаемый Шанцев Валерий Павлинович! Мы, игроки бывшего футбольного клуба «Волга», просим Вас помочь получить наши честно заработанные деньги, а именно премиальные выплаты за 2015-2016 сезон чемпионата ФНЛ, и уточнить сроки по погашению задолженности.

Руководство клуба в лице Алешина О.Л. в течении года неоднократно нарушали обещания выплатить нам долги, но по истечении 6 месяцев с закрытия клуба, никаких перечислений не было. Более того, руководство клуба перестало выходить на связь. В связи с этим мы обращались к заместителю губернатора Нижегородской области Сватковскому Дмитрию Валерьевичу, который в свою очередь сказал, что вся задолженность будет погашена, но никаких сроков не обозначил.

Обещание данное в СМИ о выплате всех долгов – так и осталось обещанием. У нас были средние зарплаты, к тому же нам не выплачивали их по 5 месяцев, но несмотря на это, мы продолжали защищать честь клуба и города ценой травм, сотрясений и переломов. Для нас премии являлись основным доходом в течении года.

У каждого из нас свои жизненные проблемы: семьи, в которых по 2-3 ребенка, некоторым необходимо лечение, кредиты, ипотеки, а также есть ребята, которые вовсе остались без работы после внезапного закрытия футбольного клуба «Волга». Валерий Павлинович, Вы наша последняя надежда, так как руководству клуба мы больше не верим», — говорится в обращении.