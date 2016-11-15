Мата примет решение о своем будущем в «МЮ» по завершении сезона

Отец полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты заявил, что игрок будет принимать решение относительно своего будущего в «МЮ» по завершении нынешнего сезона. Контракт испанца с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2018 года.

«В нынешнем сезоне мы встали на новый путь с Моуринью. По его завершении мы сядем и серьезно рассмотрим наше будущее», – сказал Мата-старший.

В текущем розыгрыше АПЛ Мата принял участие в девяти поединках (в семи – с первых минут), отметившись двумя голами и одной результативной передачей.