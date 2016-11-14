Градиленко: «Клубный патриотизм? Не верю, что Карпин откажется возглавить ЦСКА»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Градиленко высказал мнение о клубном патриотизме в современном футболе.

«Конечно, и сейчас существует клубный патриотизм. Однако здесь учитывается и вопрос уровня контракта. Но мир поменялся, сейчас в клубах очень много легионеров, а не своих воспитанников. Хочется болеть за своих ребят.

Карпин говорил, что никогда не возглавит ЦСКА? Он еще год, два, три посидит без клуба, а потом поступит предложение от ЦСКА. И все может быть, почему нет. И правильно, что Газзаев в свое время не говорил категорически, что никогда не возглавит московский «Спартак». Конечно, он уже навряд ли когда-нибудь станет тренером красно-белых, но все же», — заявил Градиленко.