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  • Градиленко: «Клубный патриотизм? Не верю, что Карпин откажется возглавить ЦСКА»

Градиленко: «Клубный патриотизм? Не верю, что Карпин откажется возглавить ЦСКА»

14 ноября 2016, 22:40
18

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Градиленко высказал мнение о клубном патриотизме в современном футболе.

«Конечно, и сейчас существует клубный патриотизм. Однако здесь учитывается и вопрос уровня контракта. Но мир поменялся, сейчас в клубах очень много легионеров, а не своих воспитанников. Хочется болеть за своих ребят.

Карпин говорил, что никогда не возглавит ЦСКА? Он еще год, два, три посидит без клуба, а потом поступит предложение от ЦСКА. И все может быть, почему нет. И правильно, что Газзаев в свое время не говорил категорически, что никогда не возглавит московский «Спартак». Конечно, он уже навряд ли когда-нибудь станет тренером красно-белых, но все же», — заявил Градиленко.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Градиленко Дмитрий Карпин Валерий
Комментарии (18)
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Dobroe Teplo za CSKA
1479158403
Карпин? в ЦСКА? хахахахахахаха вот это реальный бред!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))
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Каратель помойников
1479169770
всё верно Карпин сказал,не с руки бывшему футболисту тренировать лыжников
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Strig
1479180330
Он чё "градиленка-" по себе меряет?!
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sochi-2013
1479186009
Было бы интересно.
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momwig_
1479191581
Ну, если Онопко отрастил копыта, отчего Валере когда-нибудь... "Все мы профессионалы, это только работа... бла-бла-бла"©
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franck_ribery
1479193960
Градиленко - это кто? фуфел какой-то. Валера не последний человек в нашем футболе! У Валеры будет шанс со Спартаком поработать и надеюсь он не сподобиться Онопычу! Болельщики не простят! )))
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спартак спартаков1
1479200202
он ясно сказал.в цска ни при каких условиях
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vladimir-7
1479200851
От ЦСКА предложений возглавить команду Карпину не поступят никогда в жизни, даже если он сам будет проситься в ЦСКА.
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oyabun
1479201153
Друзья, да это же будет здорово, если Карпин возглавит ЦСКА! Вы не представляете какой это будет "троянский конь"! Шикарнейший!! Добить уже команду окончательно, чтобы не мучалась.. )))
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Тraumtanzеr
1479213329
Уподобляться онопки - клеймо на всю жизнь
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