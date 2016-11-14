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Лапочкин будет судить игру «Спартака» с «Амкаром»

14 ноября 2016, 22:07
9

РФС назначил арбитров на матчи 14-го тура российской Премьер-лиги.

Встречу «Спартака» против «Амкара» доверено обслуживать Сергею Лапочкину, который подвергся критике болельщиков красно-белых после судейства поединка с «Ростовом» в прошлом сезоне.

Также стоит отметить возвращение Сергея Иванова, который был отстранен от игр в РФПЛ после поединка «Зенит» – «Спартак».

«Рубин» – «Ростов» – Николаев (Москва);

«Арсенал» – ЦСКА – Безбородов (Санкт-Петербург);

«Анжи» – «Уфа» – С.Иванов (Ростов-на-Дону);

«Оренбург» – Локомотив» – К.Левников (Санкт-Петербург);

«Зенит» – «Крылья Советов» – А.Егоров (Саранск);

«Краснодар» – «Урал» – Вилков (Нижний Новгород);

«Спартак» – «Амкар» – Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Терек» – «Томь» – Турбин (Москва).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Анжи Уфа ЦСКА Зенит Лапочкин Сергей Иванов Cергей
Комментарии (9)
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Мясной Упырь
1479153764
Надо придумать безпристрастных роботов...иначе это карусель
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Zeff
1479157203
При нормальном судействе Амкар выиграет.
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super.zenitchik
1479184476
Лапочкин конями куплен, а вот насчет пищепрома не знаю.
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SSC
1479189917
Все завистники Спартака желают победы Амкару. Тут и Зенитовцы и Кони визжат. Смешно.
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momwig_
1479190887
О, "режим" спустил "цепных псов"... Он не критике болельщиков подвергся, его РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ (!!!) ошибки были официально признаны.
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super.zenitchik
1479193293
Почему все расстрельные матчи дают Лапочкину? Пусть бы Николаев насудил. Ясно же, что потеря очков пищеблоком плохо кончится для судьи. Какого бы не было качество судейства.
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Zeff
1479217337
Лапочкину надо сразу Глушакова удалить, как только он к нему подойдёт и рот откроет. Учить надо деревяшку.
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