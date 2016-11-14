Лапочкин будет судить игру «Спартака» с «Амкаром»

РФС назначил арбитров на матчи 14-го тура российской Премьер-лиги.

Встречу «Спартака» против «Амкара» доверено обслуживать Сергею Лапочкину, который подвергся критике болельщиков красно-белых после судейства поединка с «Ростовом» в прошлом сезоне.

Также стоит отметить возвращение Сергея Иванова, который был отстранен от игр в РФПЛ после поединка «Зенит» – «Спартак».

«Рубин» – «Ростов» – Николаев (Москва);

«Арсенал» – ЦСКА – Безбородов (Санкт-Петербург);

«Анжи» – «Уфа» – С.Иванов (Ростов-на-Дону);

«Оренбург» – Локомотив» – К.Левников (Санкт-Петербург);

«Зенит» – «Крылья Советов» – А.Егоров (Саранск);

«Краснодар» – «Урал» – Вилков (Нижний Новгород);

«Спартак» – «Амкар» – Лапочкин (Санкт-Петербург);

«Терек» – «Томь» – Турбин (Москва).