СМИ: Месси перейдет в «Манчестер Сити», если решит уйти из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может уйти из каталонского клуба. Напомним, сегодня стало известно о том, что аргентинский форвард принял решение не продлевать контракт с сине-гранатовыми, который истекает летом 2018 года.

По мнению испанской газеты Marca, наибольшие шансы заполучить пятикратного обладателя «Золотого мяча» будут у «Манчестер Сити». «Горожан» возглавляет Хосеп Гвардиола, пост спортивного директора английской команды занимает Чики Бегиристайн, а исполнительным директором является Ферран Сориано. С каждым из них Месси ранее пересекался в «Барселоне».