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  • СМИ: Месси перейдет в «Манчестер Сити», если решит уйти из «Барселоны»

СМИ: Месси перейдет в «Манчестер Сити», если решит уйти из «Барселоны»

14 ноября 2016, 20:20
15

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может уйти из каталонского клуба. Напомним, сегодня стало известно о том, что аргентинский форвард принял решение не продлевать контракт с сине-гранатовыми, который истекает летом 2018 года.

По мнению испанской газеты Marca, наибольшие шансы заполучить пятикратного обладателя «Золотого мяча» будут у «Манчестер Сити». «Горожан» возглавляет Хосеп Гвардиола, пост спортивного директора английской команды занимает Чики Бегиристайн, а исполнительным директором является Ферран Сориано. С каждым из них Месси ранее пересекался в «Барселоне».

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Сити Барселона Месси Лионель Гвардиола Хосеп
Комментарии (15)
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VovaAv
1479144813
Реально было бы очень интересно посмотреть на него в другом чемпионате, но только европейском
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Serhio1010
1479144850
Интересно будет посмотреть)) хотя я лично не верю, что он уйдёт из Барсы)))
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maksspartak
1479145534
что то какие то сомнения ))))
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Joko21
1479145855
все там уладят
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marslond
1479148481
Когда Месси захочет покинуть Барсу Гвардиолы уже не будет в Сити
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Luis Figo
1479149791
никуда он не уйдет, очередной бред!
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ivanthebest
1479149902
В Аргентину поедет... А ни в какой не МС...
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Sanches 1204
1479151029
Хотел вернуться в клуб,где мальчишкой играл,или передумал уже?
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mixerson_kb
1479151389
Спартак его заберет зимой)))
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serega86ru
1479297707
уйдет ,уйдет !! они давно с Агуеро хотят вместе играть!! да и есть кому в барсе колотить !!!
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