Миланов: «Сегодня чувствую себя хорошо»

Хавбек ЦСКА Георгий Миланов отметил, что его самочувствие в данный момент находится на хорошем уровне. Сегодня 24-летний игрок вылетел из Софии в Москву, где присоединится к армейцам, продолжающим подготовку к матчу 14-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». Напомним, полузащитник сборной Болгарии получил повреждение в поединке отборочного этапа к ЧМ-2018 с Беларусью (1:0). Тем не менее, позже стало известно, что травма не является серьезной.

«Сегодня я чувствую себя хорошо и в хорошем настроении лечу в Москву», – написал Миланов на своей странице в Instagram.