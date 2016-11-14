Маурисио заявил, что «Зенит» не опустил голову после поражения в Грозном

Хавбек «Зенита» Маурисио отметил, что петербуржцы стойко перенесли поражение от «Терека» (1:2) в матче 13-го тура РФПЛ, хотя, по словам бразильца, это было не так просто. Напомним, после проигрыша в Грозном сине-бело-голубые сохранили за собой вторую строчку в таблице РФПЛ, но теперь отстают от лидирующего «Спартака» на три очка.

«Конечно же, поражение от «Терека» больно ударило по нашему самолюбию, мы лишились важных очки. Было очень непросто. Но я всегда говорю, что самое главное – не опускать головы. У нас очень сильная команда, у нас хороший тренер, мы проделали много работы и будем отлично готовы к матчу в воскресенье», – сказал Маурисио.