Симеоне надеется на участие Гризманна во встрече с «Реалом»

Тренерский штаб «Атлетико» во главе с Диего Симеоне надеется, что нападающий Антуан Гризманн успеет восстановиться к мадридскому дерби с «Реалом», которое состоится в воскресенье, 20 ноября. Игрок заработал гематому на левой ноге в составе сборной Франции в матче четвертого тура группового раунда отборочного этапа к ЧМ-2018 со Швецией (2:1). Пройденные медицинские тесты показали, что костная ткань не повреждена.

«Подобная травма не очень серьезна, однако я должен трудиться утром, днем и вечером», – сказал Гризманн.