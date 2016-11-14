Селюк: «Единственное, что поможет сборной России – отмена лимита»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что поможет сборной России выйти из кризиса.

– Вы лучше обсудите поражение сборной от Катара. Что вообще происходит с российским футболом. Может быть, Траоре тоже виноват в таком результате? Так и озаглавьте мое интервью, напишите. Вы набросились на Кокорина за то, что он не забил пенальти. Да причем здесь пенальти?! Играли-то ужасно! Ну, забил бы он, сыграли бы – 2:2. И что – надо хлопать? Давайте вызовем на товарищеский матч сборную Афганистана, победим их, и все у нас хорошо? Наша сборная с игры не может поразить ворота Катара?! А вы все про Траоре… Опять же не могут доставить мяч в атаку. В стране 140 миллионов живет.

– Выхода нет?

– Единственное, что поможет сборной – отмена лимита.