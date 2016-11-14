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  • Селюк: «Единственное, что поможет сборной России – отмена лимита»

Селюк: «Единственное, что поможет сборной России – отмена лимита»

14 ноября 2016, 01:50
14

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что поможет сборной России выйти из кризиса.

– Вы лучше обсудите поражение сборной от Катара. Что вообще происходит с российским футболом. Может быть, Траоре тоже виноват в таком результате? Так и озаглавьте мое интервью, напишите. Вы набросились на Кокорина за то, что он не забил пенальти. Да причем здесь пенальти?! Играли-то ужасно! Ну, забил бы он, сыграли бы – 2:2. И что – надо хлопать? Давайте вызовем на товарищеский матч сборную Афганистана, победим их, и все у нас хорошо? Наша сборная с игры не может поразить ворота Катара?! А вы все про Траоре… Опять же не могут доставить мяч в атаку. В стране 140 миллионов живет.

– Выхода нет?

– Единственное, что поможет сборной – отмена лимита.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Россия Катар Кокорин Александр Траоре Ласина
Комментарии (14)
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turist82
1479084372
Ага поможет...помню я. Начало двухтысячных. Матч "торпедо-металлург" - "Шиник" и на поле в составе двух команд - ни одного россиянина. Вообще в сборную вызывать некого будет
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frickmaster
1479089477
отмена лимита - только одна из составляющих
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WhiteEgon
1479099916
Посмотрите на сборную Бельгии. Что ни игрок - звезда. А бельгийский чемпионат хуже российского. Все игроки едут оттуда играть в топ-чемпионаты, потому что дешевые и по зп не наглеют.
А наше болото - что ни игрок, то калека. Стоимость высокая и по зп большой аппетит. Такие никому не нужны, кроме своего чемпионата и то, из-за наличия паспорта.
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rubinovyi2
1479103438
А еще поможет всяким селюкам подзаработать на поставке второсортных легов..
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Chernyi Lis
1479104099
а как поможет отмена лимита?? обоснуй плять..одни загранцы будут в клубах у нас...но сборная будет на высшем уровне да???)))газзаевский проект добьет футбол росс.
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,bpjy
1479107971
Не очень давно в итальянском чемпионате случился исторический матч, из 22 в старте ни одного итальянца. И ни че, живут, ни где еще их сборная не обасралась
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alboro
1479114241
Баран....так откровенно лоббировать свой бизнес?
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yorgenbarenz
1479114880
Кокорин,присев на скамейку,станет лучше играть?Надо с зарплатами разобраться.Создать действенную систему оплаты труда футболистам.Чтобы получали за реальные дела на поле. ПОТОЛОК ввести надо!! Подозреваю,многие игроки отстёгивают прямо в кассе долян хозяевам.Короче,порядок надо с деньгами в клубах навести и сделать их финансовую деятельность полностью прозрачной,чтобы боялись ментов,как торговки на базаре.А лимит подождёт немного своей дальнейшей участи.Сборную он уже не спасёт от позора на ЧМ. В нашей стране,где помешались на воровстве,всякие нововведения надо проверять на детекторе лжи.Вот и с лимитом надо вопрошать: А кому это выгодно? Ответ очевидный-агентам и их подельникам.И нечего кивать на Европу.Там другая жизнь и ....прокуратуры. Давай,минусите.
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Aztec58
1479135786
Отмена лимита - мечта всех агентов, надеюсь, понимаете почему.
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ivanthebest
1479150237
Селюк конечно мудноватый тип, но с отменой лимита он прав. Благо сейчас и поля появляются и стадионы, и базы вполне добротные будут. В этом помог нам ЧМ иначе не видать бы столько стадионов ещё десятки лет... Следующий шаг это отмена лимита и развитие детского футбола. Тогда мы увидим совершенно другую ситуацию в нашем футболе.
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