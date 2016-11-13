Бушманов: «У нас хорошее взаимодействие с Каррерой»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов заявил, что у него хорошо налажен контакт с рулевым «Спартака» Массимо Каррерой. Как отметил российский специалист, итальянец следит за игрой футболистов из фарм-клуба московской команды.

– В основном «Спартаке» сейчас есть кадровые потери – Боккетти травмирован, Зе Луиш также получил повреждение. Насколько футболисты из вашей команды способны при необходимости отыграть в Премьер-лиге?

– Это определяет главный тренер основы – Массимо Каррера, который смотрит на состояние ребят в первой команде. И исходя из этого определяет, кто и сколько минут готов сыграть.

– Он сегодня вновь приехал в Сокольники. Насколько вообще у вас налажен диалог?

– Общаемся регулярно. Работаем вместе на базе, разговариваем если не ежедневно, то очень часто. Взаимодействие у нас хорошее.