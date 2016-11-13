Таски готов продлить контракт со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Сердар Таски готов продлить контракт с московским клубом. По информации источника, немецкий игрок планирует остаться в стане команды до 2019 года. Напомним, действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что Таски из-за политической ситуации намерен покинуть московскую команду, однако теперь игрок изменил мнение. В нынешнем сезоне Таски провел за «Спартак» в РФПЛ семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.