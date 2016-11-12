Онопко: «Васин и Чернов будут рассматриваться как игроки основы ЦСКА»

Тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что защитники клуба Виктор Васин и Никита Чернов будут рассматриваться тренерским штабом в качестве игроков основы. Напомним, первый на правах аренды выступает за «Уфу», второй – за «Енисей».

– Васин вернулся в сборную после того, как был отдан армейцами в аренду в «Уфу». Что лучше для защитника – сидеть на скамейке в большом клубе или играть во второй лиге, как Чернов?

– Конечно, лучше играть. Переход Васина в «Уфу» – правильный шаг. Он выступает против лучших команд. Это важно. Тренироваться и играть – не одно и то же. Потому что, тренируясь, никогда не будешь расти как футболист. Только в игре, конкуренции, ты прогрессируешь. Чернов? После дебюта в сборной при Капелло у Никиты был хороший шанс проявить себя, но конкуренцию на сборах он не выдержал. А потом получил травму и пропустил много времени. Теперь – аренда.

– Васин и Чернов, вернувшись в ЦСКА, будут рассматриваться как игроки основы?

– Конечно. Любой футболист, тренирующийся с первым составом, считается основным игроком команды. Во время сборов каждый может себя проявить и доказать свои способности. Тренер просто ставит тех, кто лучше.