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  • Онопко: «Васин и Чернов будут рассматриваться как игроки основы ЦСКА»

Онопко: «Васин и Чернов будут рассматриваться как игроки основы ЦСКА»

12 ноября 2016, 22:35
5

Тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что защитники клуба Виктор Васин и Никита Чернов будут рассматриваться тренерским штабом в качестве игроков основы. Напомним, первый на правах аренды выступает за «Уфу», второй – за «Енисей».

– Васин вернулся в сборную после того, как был отдан армейцами в аренду в «Уфу». Что лучше для защитника – сидеть на скамейке в большом клубе или играть во второй лиге, как Чернов?

– Конечно, лучше играть. Переход Васина в «Уфу» – правильный шаг. Он выступает против лучших команд. Это важно. Тренироваться и играть – не одно и то же. Потому что, тренируясь, никогда не будешь расти как футболист. Только в игре, конкуренции, ты прогрессируешь. Чернов? После дебюта в сборной при Капелло у Никиты был хороший шанс проявить себя, но конкуренцию на сборах он не выдержал. А потом получил травму и пропустил много времени. Теперь – аренда.

– Васин и Чернов, вернувшись в ЦСКА, будут рассматриваться как игроки основы?

– Конечно. Любой футболист, тренирующийся с первым составом, считается основным игроком команды. Во время сборов каждый может себя проявить и доказать свои способности. Тренер просто ставит тех, кто лучше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Онопко Виктор Васин Виктор Чернов Никита
Комментарии (5)
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478979877
Их не в аренду надо было спихивать, а натаскивать бок о бок вместе с монстрами БИБ, чтобы те им опыт передавали, подсказывали. Сейчас уже и в основе ЦСКА закрепились бы, а там, глядишь, и мундиаль. Последний, впрочем, и так светит, ибо на безрыбье... только опыт-то где брать... профуканный!
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Mi6
1478983700
Подозрительно анопка разговорилась ..
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арейская
1478998134
Про Чернова ничего не могу сказать, а про Васина только "за", хорошо себя показал в аренде парниша, неужели опять будут его гнобить на лавке?
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каа
1479014200
Что лучше для защитника играть в слабых лигах или когда игрок наигрывается в клубе выходя минут на 15-20 каждую игру...?! Молодые игроки как правило тактически не вооружены...отправляя их играть в другой клуб тренер рискует потерять игрока которого знает... и в основном возвращаясь в команду он кажется еще слабее... Редкие игроки выдерживают "тактический натиск"... Слуцкий многих так "убил"
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Cant Stop
1479036004
Вернуть из аренды -хорошее дело! Только вот пока не ушли на пенсию Вася Леша и Серёжа, в основу фиг выставят =((
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