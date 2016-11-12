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    Онопко: «Васин и Чернов будут рассматриваться как игроки основы ЦСКА»

    Тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что защитники клуба Виктор Васин и Никита Чернов будут рассматриваться тренерским штабом в качестве игроков основы. Напомним, первый на правах аренды выступает за «Уфу», второй – за «Енисей».

    – Васин вернулся в сборную после того, как был отдан армейцами в аренду в «Уфу». Что лучше для защитника – сидеть на скамейке в большом клубе или играть во второй лиге, как Чернов?

    – Конечно, лучше играть. Переход Васина в «Уфу» – правильный шаг. Он выступает против лучших команд. Это важно. Тренироваться и играть – не одно и то же. Потому что, тренируясь, никогда не будешь расти как футболист. Только в игре, конкуренции, ты прогрессируешь. Чернов? После дебюта в сборной при Капелло у Никиты был хороший шанс проявить себя, но конкуренцию на сборах он не выдержал. А потом получил травму и пропустил много времени. Теперь – аренда.

    – Васин и Чернов, вернувшись в ЦСКА, будут рассматриваться как игроки основы?

    – Конечно. Любой футболист, тренирующийся с первым составом, считается основным игроком команды. Во время сборов каждый может себя проявить и доказать свои способности. Тренер просто ставит тех, кто лучше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.11.2016 22:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 13 ноября 2016, 14:20

      Вернуть из аренды -хорошее дело! Только вот пока не ушли на пенсию Вася Леша и Серёжа, в основу фиг выставят =((

      2
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      Рейтинг: +1292

      каа 13 ноября 2016, 08:16

      Что лучше для защитника играть в слабых лигах или когда игрок наигрывается в клубе выходя минут на 15-20 каждую игру...?!
      Молодые игроки как правило тактически не вооружены...отправляя их играть в другой клуб тренер рискует потерять игрока которого знает... и в основном возвращаясь в команду он кажется еще слабее... Редкие игроки выдерживают "тактический натиск"... Слуцкий многих так "убил"

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 ноября 2016, 03:48

      Про Чернова ничего не могу сказать, а про Васина только "за", хорошо себя показал в аренде парниша, неужели опять будут его гнобить на лавке?

      3
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      Рейтинг: +82

      Mi6 12 ноября 2016, 23:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Подозрительно анопка разговорилась
      ..

      -6
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 ноября 2016, 22:44

      Их не в аренду надо было спихивать, а натаскивать бок о бок вместе с монстрами БИБ, чтобы те им опыт передавали, подсказывали. Сейчас уже и в основе ЦСКА закрепились бы, а там, глядишь, и мундиаль. Последний, впрочем, и так светит, ибо на безрыбье... только опыт-то где брать... профуканный!

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