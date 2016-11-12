Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    СМИ опровергли слухи о продлении «Спартаком» контракта с Каррерой

    Как сообщает источник, близкий к «Спартаку», появившаяся сегодня в прессе информация о переговорах между руководством красно-белых и главным тренером команды Массимо Каррерой по поводу продления контракта, не соответствует действительности. Напомним, нынешнее соглашение итальянского специалиста действительно до середины 2018 года.

    «Появившаяся информация – чушь, у Массимо действующий контракт до лета 2018 года, который был подписан не так давно, и начинать в данном случае переговоры о новом соглашении нелогично. После нескольких выходных дома, Массимо в четверг вернулся в Москву из Бергамо, при этом вернулся один, без семьи и без своего юриста, присутствие которого в случае переговоров о новом контракте было бы необходимо. Более того, еще полностью не укомплектован тренерский состав и до зимнего перерыва этого абсолютно точно не произойдет, а изменения возможны только после завершения первой части чемпионата России. Массимо все устраивает в клубе на данном этапе, никаких планов по отъезду у него нет, он планирует отработать свое соглашение», – сообщил источник.

    После 13-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, набрав 31 очко.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.11.2016 15:41
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 12 ноября 2016, 20:43

      думаю этот то не дотянет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 12 ноября 2016, 18:53

      в этом году ,Спартак отъипет всех и вся и возьмет с легкостью чемп...завидуйте молча бомжекони

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3836

      lordmrv > yarik1_78 12 ноября 2016, 21:47

      как же мало у тебя ума, Е5 свой моск

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > lordmrv 13 ноября 2016, 13:24

      Чувствуют свинюхи 6-е место.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 12 ноября 2016, 18:39

      ВЯС

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 12 ноября 2016, 17:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вряд ли дотянет до середины 2018 года.
      Это же "крючкохвостская" недокоманда.
      Минусуйте мясные)))

      -9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > zadira56 12 ноября 2016, 17:24

      60 лет без побед!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > zadira56 12 ноября 2016, 17:27

      А кто из клубов , по вашему, в чемпионате РФ- хорошая команда?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > zadira56 12 ноября 2016, 17:38

      Ну раз просишь...как отказать то.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3836

      lordmrv > zadira56 12 ноября 2016, 21:49

      Дык и вы Спартак назывались, теперь вижу - это недоразумение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 12 ноября 2016, 16:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какой нормальный тренер приедет в Россию,что бы добывать трофеи на огородах в мороз?????

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8121

      nik55 > gosproektikabinet 12 ноября 2016, 17:47

      лечи голову

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3836

      lordmrv > nik55 12 ноября 2016, 21:50

      а что там в ней у нее лечить?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > nik55 13 ноября 2016, 13:30

      Ты Глушакова почитай, а потом советуй.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > lordmrv 13 ноября 2016, 13:36

      Глушакову надо мозг пересадить, хотя бы и от поросёнка какого-нибудь.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 12 ноября 2016, 16:36

      холодно ему)))))))))))))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11