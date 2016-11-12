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    «Спартак» намерен продлить контракт с Каррерой

    «Спартак» хочет продлить сотрудничество с главным тренером Массимо Каррерой. В настоящее время стороны ведут переговоры. Нынешний контракт с итальянским специалистом рассчитан до лета 2018 года. По данным итальянских источников, его зарплата составляет 1,5 миллиона евро в год.

    «Спартак» действительно ведет переговоры о новом соглашении с Каррерой. Вот и славно», – написал на своей странице в Twitter журналист ТАСС Максим Алланазаров.

    Источник: Twitter

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    12.11.2016 14:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 ноября 2016, 19:49

      Да его надо оставлять.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 12 ноября 2016, 15:46

      Неплохо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 12 ноября 2016, 15:13

      на хер ему ЮВЕНТУС,в Москве платят не хуже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 12 ноября 2016, 14:56

      Повезло итальянцу.

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