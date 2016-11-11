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  • Стеванович: «Более 20 человек ждут, когда с ними рассчитаются. «Мордовия» устроила цирк»

Стеванович: «Более 20 человек ждут, когда с ними рассчитаются. «Мордовия» устроила цирк»

11 ноября 2016, 17:27
4

Бывший футболист «Мордовии» Далибор Стеванович заявил, что руководство республики обещало решить вопрос по долгам с игроками, но так и не сделало этого. Сообщается, что футболисты саранского клуба намерены пожаловаться в прокуратору в связи с этой ситуацией.

«Накипело, хочу высказаться. Саранские газеты пишут, что «Мордовия» погасила долги перед игроками. Это неправда! Насколько я знаю, действующим футболистам действительно заплатили за июнь, июль, август и половину сентября. Последний раз им перевели зарплату за полтора месяца (август и половина сентября). Естественно, ни о каких премиальных речи не идет.

Я связывался с ребятами из команды и они подтвердили, что часть денег заплатили, но долги все еще остаются. При этом футболистам, которые играли в прошлом сезоне, вообще ничего не платят. В том числе и мне. С нами никто даже не разговаривает, просто игнорируют. А ведь у нас тоже семьи и их тоже надо кормить. То, что ребятам заплатили – это правильно, но почему забывают про других футболистов? Это больше 20-и человек, почти целая команда. «Мордовия» устроила цирк, поступает не по-человечески.

Последний раз нам платили в феврале, то есть задолженность составляет четыре месяца (март-апрель-май-июнь) или три, если контракт заканчивался в мае. Плюс премиальные за весь год. Начиная с марта нам каждый день говорили, что вот-вот перечислят деньги. Лысов, правая рука губернатора, каждую неделю приезжал и обещал, что нам все заплатят. Мы верили, хотя это продолжалось несколько месяцев.

Летом мы снова пошли им навстречу, дали время, чтобы расплатиться. Жалоб никто не писал, иначе бы клуб не смог заявлять новичков на следующий сезон в ФНЛ. Сам губернатор Владимир Волков приходил к нам весной и давал слово, что после окончания сезона все отдадут. Ладно бы хоть платили потихонечку, показывали, что готовы рассчитаться. Вообще же ничего не происходит!

Мы подали заявление в палату по разрешению споров. Там встали на нашу сторону и обязали «Мордовию» погасить долги. Но в клубе даже не ответили на письмо из палаты. И это происходит в городе, который через полтора года примет у себя чемпионат мира, как такое возможно? Если дело не сдвинется с мертвой точки, мы будем вынуждены написать заявление в прокуратуру. Ребята действительно устали ждать», – заявил Стеванович.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. ФНЛ Мордовия Стеванович Далибор
Комментарии (4)
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yorgenbarenz
1478881216
По фигу.Денег нет. Сознательно угроблен крупнейший в Европе ламповый завод-деревья на крышах корпусов.Еле дышат другие предприятия."Папа" денег не даёт.
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zadira56
1478881689
Жалко команду
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MUKHTARR
1478881780
Никому команда не нужна
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Alek7183
1478971357
Конечно "лег" клянчить деньги, не очень хорошо выглядит, но кто пригласил его зная что денег не хватит? Опять безграмотный менеджмент!
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