Панченко – первый после Мамедова футболист первого дивизиона, сыгравший за сборную России

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко принял участие в товарищеском матче сборных России и Катара (1:2).

Динамовец стал первым за 18 лет футболистом, представляющим клуб не из высшего дивизиона российского футбола, который сыграл за национальную команду. Предыдущим таким игроком был защитник «Арсенала» Рамиз Мамедов, который в 1998 году сыграл против Бразилии (1:5).

В матче с Катаром Панченко заменил Дмитрия Комбарова, появившись на поле на 81-й минуте.