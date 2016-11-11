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    Панченко – первый после Мамедова футболист первого дивизиона, сыгравший за сборную России

    Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко принял участие в товарищеском матче сборных России и Катара (1:2).

    Динамовец стал первым за 18 лет футболистом, представляющим клуб не из высшего дивизиона российского футбола, который сыграл за национальную команду. Предыдущим таким игроком был защитник «Арсенала» Рамиз Мамедов, который в 1998 году сыграл против Бразилии (1:5).

    В матче с Катаром Панченко заменил Дмитрия Комбарова, появившись на поле на 81-й минуте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.11.2016 00:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 ноября 2016, 19:07

      Только забыли упомянуть, что Мамедов регулярно играл за сборную России, будучи игроком Спартака, а уж после перебрался в Арсенал Т.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 11 ноября 2016, 12:48

      ну хоть не зря в сборную съездил для начала и 10 минут не плохо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 11 ноября 2016, 08:46

      ну и что дальше,забил пару голов за 9 минут?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      muromen 11 ноября 2016, 08:42

      Кирилл - Молодец! Не гневите Бога!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 11 ноября 2016, 08:36

      Похвастаться не чем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 11 ноября 2016, 07:12

      Первый после первого)) ... Ждем новости первый после первого после первого))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 ноября 2016, 06:35

      А выпустили бы в стартовом, глядишь, и голов бы наши больше забили...

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > VIPded 11 ноября 2016, 07:44

      только не надо смешить,можно подумать что он один играет

      -1
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