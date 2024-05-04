Дочь Кержакова: «Мое детство было сильно травмирующим – помню только, как папа бьет маму»

Дарья, дочь Александра Кержакова, рассказала о домашнем насилии в семье бывшего футболиста.

«Мне кажется, что из-за того, что детство было сильно травмирующим, я помню только когда я уже с мамой жила.

Единственное воспоминание, которое у меня есть из совместной жизни мамы и папы, это то, как папа бьет маму, это вот один день. Она там валяется в крови. И все.

[Больше] я не помню совместную жизнь папы с мамой. Вообще. Помню только вот этот [момент], мне было уже лет шесть, наверное. И потом они развелись», – заявила девушка.

Дарья – дочь Кержакова от Марии Головой.

Они были в браке с 2005 по 2010 год.

Всего Александр был официально женат три раза.

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