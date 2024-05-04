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    • Дочь Кержакова: «Мое детство было сильно травмирующим – помню только, как папа бьет маму»

    Дочь Кержакова: «Мое детство было сильно травмирующим – помню только, как папа бьет маму»

    Дарья, дочь Александра Кержакова, рассказала о домашнем насилии в семье бывшего футболиста.

    «Мне кажется, что из-за того, что детство было сильно травмирующим, я помню только когда я уже с мамой жила.

    Единственное воспоминание, которое у меня есть из совместной жизни мамы и папы, это то, как папа бьет маму, это вот один день. Она там валяется в крови. И все.

    [Больше] я не помню совместную жизнь папы с мамой. Вообще. Помню только вот этот [момент], мне было уже лет шесть, наверное. И потом они развелись», – заявила девушка.

    • Дарья – дочь Кержакова от Марии Головой.
    • Они были в браке с 2005 по 2010 год.
    • Всего Александр был официально женат три раза.

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    Источник: «Резервация здесь»

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    Комментарии (14)
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    GermanVo
    1714783472
    По-любому, промахивался
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    Suvorov71
    1714786234
    Вот всякую хрень стали писать, оно нам надо, это семья, а там все может быть, вот Промес сказал зарежу насмерть кузена, ну и что, возможно и зарежет, а должен теперь переживать за кузена
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1714786574
    Бить женщину - зто удел слабых мужчин.
    Ответить
    Алексей З
    1714790544
    Это к чему здесь ? Хотите предъявить , идите в суд , а не к журналисту.
    Ответить
    Дубина
    1714791802
    Бандит
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1714804773
    Это та мамаша, которую Санёк от наркомании лечил? Так поделом ей. Только при чем тут футбол? Гыгыгы
    Ответить
    BAIv
    1714808244
    Это Керж осмелел когда её папаша помер, а так ссыкотно было. А как папы у неё не стало, раздухарился!
    Ответить
    Vratarь
    1714809282
    "Бил, бью, и буду бить"
    Ответить
    Айболид
    1714810132
    Сколько ей заплатили за "воспоминания" ?
    Ответить
    АлексМак
    1714819154
    дурында наученная
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