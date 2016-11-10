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    Шмаров: «Каррера заставил «Спартак» работать с полной отдачей»

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров рассказал о том, почему при Массимо Каррере московский клуб идет на первом месте в таблице российской Премьер-лиги.

    «Лидер этого «Спартака» — Каррера! Он очень хорошо руководит командой со скамейки, раз она так сегодня играет. Работу Аленичева тут тоже нельзя исключать. Но я все же думаю, что Каррера заряжает команду своей энергией на борьбу, на самоотдачу. Работать на поле с полной отдачей парней заставил именно итальянец», – сказал Шмаров.

    В нынешнем сезоне «Спартак» набрал 31 очко в 13-ти проведенных матчах. На три очка от красно-белых отстает идущий вторым «Зенит».

    Источник: Спортфакт

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    10.11.2016 11:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 10 ноября 2016, 18:33

      Насчет Андрея Тихонова, все верно-при нем, как Енисей попер...Может следующим будет в Спартаке...А пока, Каррера(он просто молодец!) на высоте,есть игра и результат,(от добра добра не ищут)замена не нужна!

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 10 ноября 2016, 14:04

      Как они все любят Аленичева припомнить... Его работу никто и не исключает, слава Богу, игроки не растеряли форму и игровые навыки совсем - на том ему и спасибо. Но прогресс при Каррере очевиден настолько же. как было очевидно его отсутствие за год при Аленичеве. При всем уважении к Д.А.

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      Рейтинг: +12

      muromen 10 ноября 2016, 13:05

      Спартак-Амкар, Терек-Спартак, Крылья Советов-Спартак, Спартак-Рубин!
      Придётся очень попотеть!

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      Рейтинг: +12

      muromen 10 ноября 2016, 13:04

      А таблеток он ещё привёз?! Или закись азота?!)))

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 10 ноября 2016, 12:31

      Каррера как 911 одноименный порше взрывной и заряженный!

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      Рейтинг: +427

      policepnz 10 ноября 2016, 12:04

      вообще Красавчегг!

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