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Вилья считает, что господство «Барселоны» никогда не закончится

10 ноября 2016, 01:04
4

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья, выступавший ранее в «Барселоне», поделился мнением о будущем каталонского клуба и его позициях в мировом футболе. По словам футболиста, он не думает, что господство сине-гранатовых когда-нибудь закончится.

«Я не думаю, что господство «Барселоны» когда-нибудь закончится, потому что в ее составе лучшие игроки в мире, а сама «Барса» — один из лучших клубов мира. Ничего удивительного, что каждый игрок хочет играть здесь. Безусловно, клуб меняется: одни игроки уходят, другие приходят. Но у «Барселоны» всегда будет прекрасная команда, которая будет бороться за титулы», – сказал Вилья.

Источник: Skysports
Испания. Примера Барселона Нью-Йорк Сити Вилья Давид
Комментарии (4)
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KingRey21
1478734700
Потому что оно и не начиналось!!!
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GladiaGOL
1478746699
Посмотрим что будет, после ухода Месси
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Александр ЗА
1478753626
Да
Ответить
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