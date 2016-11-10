Вилья считает, что господство «Барселоны» никогда не закончится

Нападающий «Нью-Йорк Сити» Давид Вилья, выступавший ранее в «Барселоне», поделился мнением о будущем каталонского клуба и его позициях в мировом футболе. По словам футболиста, он не думает, что господство сине-гранатовых когда-нибудь закончится.

«Я не думаю, что господство «Барселоны» когда-нибудь закончится, потому что в ее составе лучшие игроки в мире, а сама «Барса» — один из лучших клубов мира. Ничего удивительного, что каждый игрок хочет играть здесь. Безусловно, клуб меняется: одни игроки уходят, другие приходят. Но у «Барселоны» всегда будет прекрасная команда, которая будет бороться за титулы», – сказал Вилья.