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    Глушаков считает дисциплину одним из главных секретов успеха Карреры в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков сравнил наставника красно-белых Массимо Карреру с бывшими главными тренерами сборной России Фабио Капелло и Леонидом Слуцким.

    – В чем кардинальная разница команд Капелло и Слуцкого?

    – У Фабио все намного строже. Наверное, срабатывал итальянский менталитет. То же самое сейчас и у Карреры в «Спартаке» наблюдается. И в жизненных моментах разница видна. Например, когда приходили в столовую при Аленичеве или Слуцком, получалось, что, кто-то уже покушал, а кто-то еще нет. Каждый сам себе хозяин, и никто никого не ждет. А у итальянцев, наоборот, все должны в одно время и прийти, и уйти. И никаких телефонов за столом – общение только между собой.

    – А если кто-то опоздал – штрафуют?

    – Вроде никто не задерживался…

    – Можно сказать, что секрет Карреры в «Спартаке» – именно в дисциплине?

    – Я бы сказал, что в том числе. Но в игре она едва не самое главное. Не зря время от времени Массимо повторяет: «Как вы ведете себя в жизни, так будете и на поле».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2016 23:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 10 ноября 2016, 08:58

      Дисциплина! Получается что наших ребят надо заставлять делать только из под палки!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 ноября 2016, 00:53

      Им просто в детстве дали понять, что "освобождение от оков от коммунистического режима" - это бардак и вседозволенность... Ну и никакой ответственности, разумеется... Оказалось, что нет... Нужно будет, строем у Карреры ещё заходят, твёрдо выбивая шаг шипами по асфальту: "Спар-так - чем-пион!"

      -2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > cska-62 10 ноября 2016, 03:29

      хочешь играть в сильной команде,причём получая за это большие деньги-ты и на руках начнёшь ходить

      3
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      Рейтинг: +1191

      ttter 9 ноября 2016, 23:12

      Денис стал слишком много говорить.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > ttter 10 ноября 2016, 00:42

      Ему можно, говорит по делу, это не Дзюба, у которого чтобы не сказал, всё мимо цели...

      5
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      Рейтинг: +111

      baddy > ttter 10 ноября 2016, 13:18

      Пусть говорит, главное играл так как с конями, да он к тому же капитан

      1
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