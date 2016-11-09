Акинфеев будет капитаном сборной России в матче с командой Катара

В сборной России определились с капитаном на контрольный матч с командой Катара, который пройдет 10 ноября. На игру россиян выведет вратарь Игорь Акинфеев. Вице-капитаном назначен полузащитник Александр Самедов, сообщает Twitter сборной России.

Напомним, 15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч с командой Румынии.