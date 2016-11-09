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    Акинфеев будет капитаном сборной России в матче с командой Катара

    В сборной России определились с капитаном на контрольный матч с командой Катара, который пройдет 10 ноября. На игру россиян выведет вратарь Игорь Акинфеев. Вице-капитаном назначен полузащитник Александр Самедов, сообщает Twitter сборной России.

    Напомним, 15 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч с командой Румынии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2016 18:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 ноября 2016, 11:51

      То, что Игорь снова в рамке в очередной раз свидетельствует о боязни Черчесова за рез-тат. Похоже, дрожь у нас теперь передается от тренера к тренеру, только теперь еще и в товарищеских матчах.

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 9 ноября 2016, 22:02

      жалко тут для него блевотного смайлика нет. как и для цента обороны коней

      -1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 9 ноября 2016, 18:56

      а были варианты?!

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