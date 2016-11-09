Агент: «В «Ростов» никаких запросов от «Ливерпуля» по Азмуну не поступало»

Агент нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Мехди Хагитали прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Ливерпуль». Как отметил представитель футболиста, на данный момент от клуба АПЛ не поступало официального предложения по трансферу игрока.

«Да, я видел эту информацию об интересе «Ливерпуля», но в «Ростов» никаких запросов не поступало. Это новость от Guardian, а они частенько любят писать подобные вещи. Если «Ливерпуль» сделает официальное предложение по Сердару, мы с «Ростовом» будем вместе решать, поскольку у Азмуна действующий контракт с «Ростовом». Не знаю, что тогда будет.

Уйдет Азмун или останется? Здесь я ничего не смогу сказать наверняка. Будем ждать, как сложится ситуация, сейчас фокусируемся на «Ростове», на том, сколько забивает Азмун за эту команду, на болельщиках. Серьезно, у Сердара много фанатов в Ростове-на-Дону. Будем следить за предложениями и ждать», – заявил Хагитали.