Йиранек хочет сыграть на «Открытие Арене» против «Спартака»

Вот закончит карьеру и будет почётным гостем. А так реально у них шансов мало. Там заруба за высокие места явно между другими командами.
Защитник чешского клуба «Пршибрам» Мартин Йиранек отметил, что был бы рад возможности сыграть против своей бывшей команды «Спартак» на ее новом стадионе.
«Читал интервью Иржи Ярошика, где он говорит о моей обиде на «Спартак» за то, что они не приглашают меня на матчи. Не хотелось как-то громко об этом говорить. Тем более, что пока я действующий футболист, времени поехать на стадион посмотреть матч не так много. Ничего ужасного в этом не вижу. Пока я играю, есть надежда выступить против «Спартака» в качестве соперника на новом стадионе. Когда играл за них, не дождался стадиона, а теперь хочу хотя бы как соперник красно-белых поиграть на «Открытие Арене». Это было бы лучше, чем посмотреть с трибун. В качестве зрителя приеду, когда закончу карьеру. Не важно, пригласит ли «Спартак» или по билету», – заявил Йиранек.