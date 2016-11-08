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    Каррера: «Хочу начать учить русский язык»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил свое намерение начать обучение русскому языку. По словам итальянского специалиста, в настоящее время он пользуется услугами трех переводчиков.

    «Отношения с прессой? Великолепные: я не понимаю, что обо мне пишут. Но хочу начать учить русский. Как обстоят с ним дела? Боккетти говорит по-русски и поначалу он был переводчиком. Сейчас у меня их три: на русский, английский и испанский. Потому что в команде есть иностранцы. Когда я говорю, звучат сразу много голосов, как на ассамблее ООН», – приводит слова Карреры La Stampa.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2016 17:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 ноября 2016, 02:30

      Вот-вот, пора уже, а тут как раз и зимние каникулы, времени на это вполне хватит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 8 ноября 2016, 19:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тебе это надо?Скоро Федун тебя домой отпустит.

      -12
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > 9 ноября 2016, 17:32

      Нет, о сбежал!!!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 ноября 2016, 19:02

      Начать учить и выучить-это 2 большие разницы!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Serjoga 9 ноября 2016, 08:43

      Само собой, но начинать с чего то надо.

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 8 ноября 2016, 18:24

      Учи, может остаться захочешь

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 ноября 2016, 18:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Заголовок через месяц:
      Каррера: «Завтра начну учить русский язык»...

      Заголовок спустя два месяца:
      Каррера: «Начинаю учить русский язык»...

      Заголовок от 23.02.17:
      Каррера: «Выучил русскую букву "А"»

      Заголовок от 08.03.17:
      Каррера: «Выучил первое русское трехбуквенное слово - гол»...

      Заголовок от 01.04.17:
      Каррера: «Выучил все русские буквы»...

      Заголовок от 09.05.17:
      Каррера: «Выучил слово "Победа". Жаль, что проиграли...»

      Заголовок от 21.05.17:
      Каррера: «Могу попрощаться с командой без переводчика».

      -8
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      Рейтинг: +1191

      ttter > ШарКий вояж в ТуЛузу 8 ноября 2016, 18:28

      Вам,что уважаемый неймётся?

      2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > ttter 8 ноября 2016, 18:56

      да бомбит у него до сих пор

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ШарКий вояж в ТуЛузу 8 ноября 2016, 22:34

      О, как вас всех задело!)) А ведь это всего лишь обыкновенный стеб над тренером, который должен был начать учить язык в первый же месяц пребывания в России. Знал, что у "Спартака" есть недалекие болелы, но чтобы так много и все здесь одновременно... ))))

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 8 ноября 2016, 18:22

      да всё у него получится,если у человека есть желание и стремится к чему то-то обязательно получится

      3
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