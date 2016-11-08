Масалитин считает, что «Зенит» проиграет «Краснодару» и «Ростову»

Экс-форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин озвучил причины, которые, по его мнению, привели к поражению «Зенита» в матче 13-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:2). Также он высказал мнение, что питерцы еще дважды могут остаться ни с чем в заключительных играх перед зимней паузой в чемпионате России. Напомним, сине-бело-голубым предстоят поединки с «Крыльями Советов» и «Уфой» дома, и с «Краснодаром» и «Ростовом» на выезде.

– Почему «Зенит» проиграл «Тереку»?

– Питерцы начали с позиции атакующей команды, забили хороший гол, причем в этот момент в штрафной «Терека» было пять игроков «Зенита»! Пропустили необязательный гол и «поплыли», потерялись, и тут же получили второй. Хозяева, пропустив, не полетели вперед шашки наголо, а играли в свой футбол. Причем как в начале встречи, так и в конце – не было же такого, чтобы они только отбивались. В принципе, там должна быть ничья, «Терек» не наиграл на победу.

– Питер уступил, но кто-то из «Зенита» понравился?

– Витсель, лучшего полузащитника не найти! Всегда на своем уровне, такое впечатление, мяч вообще не теряет, хотя я не Бубнов, ТТД не считаю.

– До зимней паузы у «Зенита» четыре матча, кому-то, кроме «Терека», по силам его обыграть?

– «Краснодару» и «Ростову», им тоже нужны места в еврокубках, (первое и второе займут «Зенит» со «Спартаком»). «Ростову» – точно, он дома никого не отпускает, в том сезоне и ЦСКА прибил, и «Зенит», и «Спартак».