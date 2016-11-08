Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Масалитин считает, что «Зенит» проиграет «Краснодару» и «Ростову»

Масалитин считает, что «Зенит» проиграет «Краснодару» и «Ростову»

8 ноября 2016, 17:29
19

Экс-форвард ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин озвучил причины, которые, по его мнению, привели к поражению «Зенита» в матче 13-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:2). Также он высказал мнение, что питерцы еще дважды могут остаться ни с чем в заключительных играх перед зимней паузой в чемпионате России. Напомним, сине-бело-голубым предстоят поединки с «Крыльями Советов» и «Уфой» дома, и с «Краснодаром» и «Ростовом» на выезде.

– Почему «Зенит» проиграл «Тереку»?

– Питерцы начали с позиции атакующей команды, забили хороший гол, причем в этот момент в штрафной «Терека» было пять игроков «Зенита»! Пропустили необязательный гол и «поплыли», потерялись, и тут же получили второй. Хозяева, пропустив, не полетели вперед шашки наголо, а играли в свой футбол. Причем как в начале встречи, так и в конце – не было же такого, чтобы они только отбивались. В принципе, там должна быть ничья, «Терек» не наиграл на победу.

– Питер уступил, но кто-то из «Зенита» понравился?

– Витсель, лучшего полузащитника не найти! Всегда на своем уровне, такое впечатление, мяч вообще не теряет, хотя я не Бубнов, ТТД не считаю.

– До зимней паузы у «Зенита» четыре матча, кому-то, кроме «Терека», по силам его обыграть?

– «Краснодару» и «Ростову», им тоже нужны места в еврокубках, (первое и второе займут «Зенит» со «Спартаком»). «Ростову» – точно, он дома никого не отпускает, в том сезоне и ЦСКА прибил, и «Зенит», и «Спартак».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Краснодар Масалитин Валерий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Zeff
1478616327
Масалитин бредит.
Ответить
Sany-116
1478618819
В Москве со спартаком Ростов убил безбародый..........
Ответить
Serjoga
1478620800
Краснодару-не знаю, а в Ростове Зениту "ничего не светит"!
Ответить
Serjoga
1478620887
Да, и что Спартак будет 1-м или 2-м- это тоже большоооооой вопрос!
Ответить
Sergil
1478625140
А кто это старый пенек?
Ответить
zarsm
1478637902
У Зенита нет шансов в Ростове. Максимум ничья.
Ответить
vgarakh
1478676125
Ростову после Зенита через 2 дня играть с ПСВ решающий матч, так, что вряд ли Бекиевич поставит на Зенит основной состав . Хотя и резервный состав сможет обыграть Зенит за счет самоотверженности.
Ответить
Bivaliy67
1478679659
Ну-ну...
Ответить
dyema
1478682026
Сейчас подлечатся чуток за время перерывчика и всё будет у Зенита путём, к зимней паузе подойдёт на первом, в худшем случае на втором месте.
Ответить
TRELL
1478703225
Господи,как надоели эти все типа "эксперты"! Один только срач. Я уважаю все команды,будет видно после перерыва,кто и на что способен. Зенит и Цска еще свое слово скажут. Спартаку намного легче,он не играет в еврокубках... Краснодар тоже устал,вот и подъем Терека и Амкара.
Ответить
Главные новости
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
1
Только 1 человек в «ПСЖ» получил за Суперкубок УЕФА от L’Equipe оценку выше, чем у Сафонова
10:03
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
09:21
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
08:51
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
08:39
Все новости
Все новости
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
1
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
22
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
6
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
11
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
18
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+