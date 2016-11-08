«Локомотив» пригласит на просмотр сына Гуренко

Сын известного в прошлом футболиста «Локомотива» Сергея Гуренко – Артем – пройдет просмотр в стане железнодорожников во время зимнего перерыва в РФПЛ. Информацию об этом подтвердил и главный тренер красно-зеленых Юрий Семин.

«С просьбой просмотреть Артема Гуренко к Юрию Семину обратился отец футболиста. Произошло это после матча «Локомотив» – ЦСКА в чемпионате России, на котором бывший полузащитник железнодорожников Сергей Гуренко присутствовал лично. Семин оказался не против устроить просмотр для 22-летнего сына бывшего игрока «Локо», с которым у тренера сложились хорошие отношения во время совместной работы в московском клубе. Однако специалист не стал давать каких-либо гарантий того, что это в итоге приведет к подписанию профессионального контракта. Ожидается, что Артем Гуренко приедет на просмотр уже в ближайшие две недели, во время паузы на игры национальных команд», – сообщил источник в «Локомотиве».

«Артем Гуренко обязательно пройдет просмотр в «Локомотиве». Это должно случиться уже в нынешний перерыв в РФПЛ. Этот футболист очень неплохо проявляет себя в чемпионате Литвы. Есть ли у него перспективы попасть в «Локомотив»? Посмотрим. Его отец был хорошим футболистом, сейчас он отличный тренер. Надеюсь, его сын тоже окажется достойным человеком и хорошим игроком», – подчеркнул Семин.