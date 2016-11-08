Каррера: «Идея сделать карьеру в России – вполне привлекательна»

Следующие матчи, с амкаром и тереком, вот если там будут победы, не ничьи, а победы, тогда я могу сказать что Спартак действительно могет и Каррера действительно изменил команду, нет не изменил, а заставил ирать, если еще и попов поймет что с такой игрой ни как, то будет еще лучше, и если Комбаров продолжит играть хотя бы в том же духе, можно быть уверенным что как минимум серебро наше.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью portal-kultura.ru рассказал о том, за счет чего итальянские специалисты добиваются успеха в России, а также отметил привлекательность идеи построить личную карьеру в РФПЛ.
– Как думаете, почему Фабио Капелло не добился успеха в России? Он привез с собой лучших специалистов, планировал даже развивать региональные футбольные школы...
– Не могу ничего сказать по этому поводу, поскольку не следил за его деятельностью здесь.
– Вы идете по стопам соотечественников, тренеров-победителей в России: Эцио Гамба в дзюдо, Этторе Мессина – баскетбольный ЦСКА при нем вернул себе лидерство в Европе. Чем сильны итальянские наставники за границей?
– Самое главное – тактика, организация игры. Это может иметь решающую роль.
– Как долго вы бы хотели работать в России?
– Мой контракт в «Спартаке» рассчитан на два года. Я полностью сконцентрирован на российском чемпионате, и меня привлекает идея сделать тут карьеру. У меня хорошие отношения с русскими, как в команде, так и с болельщиками, мне здесь комфортно. Моя первоочередная задача – оставаться как можно дольше в Москве и добиться максимального успеха со «Спартаком».
– То есть вы готовы перевезти семью из Италии?
– Когда будет перерыв, поеду домой. Но еще в конце ноября ко мне прилетят супруга и две дочери. Затем, начиная с марта, моя жена переедет сюда жить. Дочери уже большие, они станут наведываться в гости. Из Милана до Москвы всего лишь три часа полета. Италия и Россия вовсе не так далеки друг от друга, как выглядит на карте.